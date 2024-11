Mbappé - Vinicius : Le transfert à 200M€ qui va régler le problème du Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, les performances de Kylian Mbappé sont largement critiquées, notamment à cause du fait qu'il évolue dans une position d'avant-centre qui ne lui convient pas. Il faut dire que le couloir gauche est occupé par un certain Vinicius Junior. Une situation dont l'issue pourrait passer par le transfert de l'ailier brésilien.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé quittait le PSG à l'issue de son contrat afin de rejoindre le Real Madrid qui l'attendait depuis plusieurs années. Néanmoins, tout ne se passe pas comme prévu pour le capitaine de l'équipe de France qui connaît un début de saison plus que poussif. Il faut dire que l'ancien Parisien évolue dans un rôle d'avant-centre qui ne lui convient pas du tout. Mais Carlo Ancelotti n'a pas beaucoup d'autres options puisque le couloir gauche est occupé par Vinicius Junior.

«Si le Real reçoit une offre de 200M€ cet été, qui croit qu'il ne le vendra pas?»

Une situation qui a donné lieu à un débat dans El Larguero sur la Cadena SER. Et pour le journaliste espagnol, Julio Pulido, un transfert de Vinicius Junior pourrait être la solution à ce problème : « La solution à ce problème est très simple et consiste à vendre Vinicius sans aucun doute. Ma question est la suivante : si le Real Madrid reçoit une offre de 200 millions d'euros cet été, qui croit qu'il ne le vendra pas ? Je ne pense pas que le Real Madrid essaiera de garder Vinicius ».

«Mbappé doit s'adapter au Real Madrid»

De son côté, Antonio Romero, autre journaliste espagnol présent à ce débat, a donné une autre vision du duel entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé : « Le vert remet tout le monde à sa place et le gazon a mis Vinicius à gauche. Il a été le meilleur joueur du monde à ce poste ces deux dernières saisons. Mbappé doit s'adapter au Real Madrid et non l'inverse car ils ont tout gagné sans lui dans l'équipe. Je ne pense pas qu'ils soient le problème de cette équipe, elle va se mettre en place ».