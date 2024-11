Mbappé : Ça vire au fiasco, le coupable est désigné au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a un nouveau numéro 9 depuis cet été en la personne de Kylian Mbappé. Un transfert derrière lequel le président Florentino Pérez courrait depuis de longues années. Cependant, l’intégration de Mbappé dans l’armada offensive madrilène déséquilibre le bloc équipe et le responsable se nomme Carlo Ancelotti d’après Christophe Dugarry.

Kylian Mbappé a été la signature rêvée de Florentino Pérez pendant des années au Real Madrid. Le président du champion d’Europe chasse l’attaquant depuis son adolescence. A ses débuts chez les professionnels avec l’AS Monaco, le patron du Real Madrid est revenu à la charge et même son de cloche lorsqu’il était au PSG.

«Le responsable, c’est Ancelotti»

Cependant, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne se trouve pas dans la période la plus faste de sa carrière. Kylian Mbappé est considérablement critiqué en Espagne pour ses performances et l’impact qu’il a sur les résultats mitigés du Real Madrid, champion d’Europe et d’Espagne la saison dernière. Pour Christophe Dugarry, le manque d’équilibre est dû à l’entraîneur : Carlo Ancelotti. « Cette équipe est mal équilibrée. Ce n’est pas fait pour servir ton avant-centre. Il faut lui amener le ballon le plus près possible de la surface. Il n’est pas utilisé dans sa meilleure position. Le responsable, c’est Ancelotti ».

«Mbappé cristallise ce malaise»

« Le Real a tout gagné la saison dernière avec un collectif solide. Mais cette saison, tout a changé. Mbappé cristallise ce malaise. Sa présence fait déjouer certains joueurs, d’autres ont vu leur rôle changer ou ne jouent même plus ». a confié le champion du monde 98 sur les ondes de RMC mercredi soir pour l’émission Rothen s’enflamme.