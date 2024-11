Mbappé en a marre, le Real Madrid lui fait une promesse !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a intégré Kylian Mbappé à son effectif à la dernière intersaison. Cependant, la Casa Blanca peine à briller avec son nouvel attaquant de pointe qui a une nouvelle fois été tenu en échec mardi soir face à Mike Maignan (3-1). Le vice-président chargé des affaires sportives du Real Madrid, les buts vont tomber.

Kylian Mbappé a bouclé sa 15ème apparition avec le Real Madrid mardi soir. Cependant, comme ce fut le cas face au FC Barcelone (0-4), la recrue phare du mercato d’été du club merengue n’a une nouvelle fois pas su trouver la faille dans la défense de l’AC Milan et n’a pas pu empêcher la défaite des siens pour cette quatrième journée de saison régulière de Ligue des champions (3-1).

Kylian Mbappé en a assez de jouer numéro 9

Une nouvelle fois aligné à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé a semblé perdu dans ses déplacements qui n’étaient pas ceux d’un joueur qui évolue à son poste de prédilection. SPORT a d’ailleurs révélé ces dernières heures que le meilleur buteur de l’histoire du PSG en aurait tout bonnement marre d’occuper la position de numéro 9.

«Il a des occasions claires et c'est bon signe»

Auteur de 8 buts en l’espace de 15 matchs, Kylian Mbappé n’est pas en totale panne d’inspiration. Et au vu des situations qu’il se crée, le numéro 9 du Real Madrid retrouvera rapidement le chemin des filets selon Emilio Butragueno, le vice-président chargé des affaires sportives du Real Madrid. « Dans tous les matchs, il a des occasions claires et c'est bon signe. C'est un joueur très fort face au but, il est de classe mondiale. Il lui manque juste de la réussite, comme contre Barcelone. Parfois, ça arrive dans le football ».