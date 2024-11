Mbappé critiqué, le Real Madrid prend la parole !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé connaît des débuts en demi-teinte chez les Merengue avec huit buts en 15 matchs. Alors que la presse espagnole se montre critique, le Real Madrid continue de soutenir son attaquant vedette. Emilio Butragueño, vice-président du club, estime que l’attaquant de l’équipe de France va retrouver son efficacité.

Priorité du Real Madrid ces dernières années, Kylian Mbappé a rejoint libre le club de ses rêves au terme de son contrat avec le PSG. Une opération très attendue par les dirigeants mais également les supporters, qui s’imaginaient survoler leurs adversaires avec leur nouvelle star. Mais les débuts de l’international français ne sont pas ceux imaginés, avec huit réalisations en 15 matches. Mbappé n’a d’ailleurs trouvé le chemin des filets qu’une fois sur les six derniers matchs.

Le Real Madrid croit en Mbappé

La presse espagnole n’épargne pas Kylian Mbappé, qui bénéficie de la confiance du Real Madrid. « Dans tous les matchs, il a des occasions claires et c'est bon signe. C'est un joueur très fort face au but, il est de classe mondiale. Il lui manque juste de la réussite, comme contre Barcelone. Parfois, ça arrive dans le football », a fait savoir Emilio Butragueño, le vice-président du club espagnol.

« Le problème, c’est la facilité avec laquelle l'adversaire avance »

Interrogé en conférence de presse après la défaite, Carlo Ancelotti refusait de pointer du doigt Kylian Mbappé et Vinicius Jr, dont la complémentarité fait débat. « Ce n'est pas le problème qu'ils ne se comprennent pas, c'est la facilité avec laquelle l'adversaire avance, c'est ça le problème, confiait l’entraîneur du Real Madrid. Nous ne défendons pas bien, l'équipe n'est pas compacte. Nous devons être plus compacts, plus organisés. Oui, nous encaissons beaucoup, beaucoup ».