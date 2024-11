Real Madrid : Un malaise éclate dans le groupe à cause de Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Encore une fois, Kylian Mbappé ne s’est pas montré sous son meilleur jour lors de la réception de l’AC Milan (1-3) ce mardi soir, dix jours après l’humiliation contre le FC Barcelone (0-4). Intervenant pour la chaîne CBS, Thierry Henry a pointé les limites du capitaine de l’équipe de France crispant selon lui le reste de l’équipe.

Dix jours après l’humiliation face au FC Barcelone (0-4), les supporters du Real Madrid attendaient une réaction de leur équipe contre l’AC Milan, toujours à domicile, mais ce fut la même désillusion (1-3). Le pensionnaire de Serie A est allé l’emporter sur la pelouse du Real Madrid qui n’a pas pu compter sur Kylian Mbappé pour se relancer. L’ancienne star du PSG, en difficulté chez les Merengue, a marqué une seule fois sur les six derniers matchs.

« Ça ne peut pas être pire »

Consultant pour la chaîne CBS lors des soirées de Ligue des champions, Thierry Henry a présenté selon lui le véritable problème du Real Madrid en ciblant Kylian Mbappé. « Ça ne peut pas être pire. Je pense aussi que l’équipe est frustrée avec lui, ce que je peux comprendre, ce n’est pas facile, a confié la légende d’Arsenal, rapportée par RMC. Bellingham essaie de faire et ce que votre 9, Mbappé, est supposé faire. (…) Encore une fois, qui fait la course et essaye d’aller vers le but ? C’est Bellingham, pas votre numéro 9. Il y a de la frustration. »

« Tu peux faire une course, même Rüdiger a fait une course en première période »

Thierry Henry poursuit, dans des propos relayés par RMC : « Nous ne lui demandons pas de conserver le ballon comme Didier Drogba, nous ne lui demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde mais de se projeter quand l’équipe est haute; Que tu sois un ailier, un 9 ou un 10, tu peux faire une course, même Rüdiger a fait une course en première période ».