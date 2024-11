Mercato : Un club révèle des «discussions» avec l’OM pour plusieurs transferts

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’ils sont six à s’entraîner régulièrement avec le groupe professionnel, certains jeunes joueurs de l’OM seraient mécontents de leur temps de jeu et aimeraient partir dans le cadre d’un prêt. En ce sens, des discussions ont eu lieu l’été dernier avec Martigues, comme indiqué par son président Pierre Wantiez, sans qu’un accord ait été trouvé.

« Il n’y a pas de projet avec Roberto De Zerbi pour les jeunes. » Auprès de La Provence, l’agent d’un jeune joueur de l’OM s’est agacé de la gestion de Roberto De Zerbi. Ils sont six à s’entraîner régulièrement avec le groupe professionnel, Keyliane Abdallah (18 ans), Darryl Bakola (16 ans), Alexi Koum (18 ans), Gaël Lafont (18 ans) Yanis Sellami (17 ans) et Enzo Sternal (17 ans), sans pour autant avoir l’occasion de jouer en Ligue 1.

« On a eu des discussions autour de trois ou quatre joueurs cet été »

Certains d’entre eux aimeraient être prêtés, ce à quoi s’oppose l’OM pour le moment, estimant que s’entraîner avec Roberto De Zerbi fait partie de leur processus de formation. Des discussions en ce sens ont pourtant eu lieu l’été dernier. « On a eu des discussions autour de trois ou quatre joueurs cet été », a indiqué Pierre Wantiez, président de Martigues (Ligue 2). Des discussions qui concernaient notamment Simon Ngapandouetnbu (21 ans), finalement prêté à Nîmes, en National.

« Ils veulent des garanties sur le temps de jeu »

« Ils veulent des garanties sur le temps de jeu, c’est normal. On n’a pas réussi à trouver l’équilibre », a ajouté Djamal Mohamed, directeur sportif de Martigues. Selon La Provence, Simon Ngapandouetnbu avait également été proposé à Aubagne et le pensionnaire de National aurait désormais deux autres joueurs de l’OM dans son viseur, Robinio Vaz (17 ans) et Roggerio Nyakossi (20 ans), qui évoluent en Pro 2. Le FCM de son côté lorgnerait un autre jeune marseillais.