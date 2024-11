Mercato - OM : De Zerbi a raté un Champion d’Europe !

Axel Cornic

Le mercato estival a été très agité pour l’Olympique de Marseille, avec un effectif qui a été totalement changé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Mais Roberto De Zerbi aurait aimé quelques renforts en plus, avec notamment l’un de ses anciens joueurs qui n’est finalement jamais arrivé dans le sud de la France.

Ils sont plus d’une dizaine de nouveaux visages à avoir garni les rangs de l’OM cet été. Il faut dire qu’avec la signature de Roberto De Zerbi, le club phocéen souhaitait envoyer un message très fort et révolutionnant tout l’effectif. Et ça marche plutôt bien à part quelques accrocs, puisque les Marseillais sont actuellement 2e de Ligue 1 derrière le PSG.

De Zerbi voulait Locatelli

Depuis la fin du dernier mercato, on en apprend pourtant plus sur les échecs rencontrés par Roberto De Zerbi, qui aurait glissé plusieurs noms à Pablo Longoria et Mehdi Benatia. La Gazzetta dello Sport confirme notamment que le coach de l’OM aurait bien aimé accueillir Manuel Locatelli, milieu de la Juventus qu’il a eu sous ses ordres par le passé à Sassuolo.

La Juve l’a convaincu

D’après les informations du quotidien italien, la possibilité a existé avec le changement de projet à Turin, mais finalement Locatelli a décidé de rester. Le discours avec Thiago Motta, mais surtout son profond attachement à la Juventus on fait sauter le scénario d’un transfert à l’OM, où il aurait pourtant aimé retrouver un entraîneur pour lequel il aurait toujours un profond attachement.