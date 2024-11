«Je me sens bien», le PSG proche d’annoncer une signature ?

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a paraphé un bail de deux saisons. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le coach espagnol ne devrait pas quitter le club parisien de si tôt. En effet, Luis Enrique serait sur le point de prolonger avec le PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le technicien de 54 ans a fait passer un message fort sur son avenir.

A la fin de l'exercice 2022-2023, le PSG a remercié Christophe Galtier. Pour le remplacer, les hautes sphères parisiennes ont bouclé la signature de Luis Enrique. En effet, le technicien espagnol a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025, au PSG.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Luis Enrique va rempiler au PSG

En fin de contrat le 30 juin, Luis Enrique ne devrait pas quitter le PSG cet été. Selon les récentes rumeurs, le club de la capitale serait sur le point d'officialiser la prolongation de son entraineur. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a confirmé indirectement cette information, annonçant qu'il faisait partie d'un projet à moyen, long terme avec le PSG.

«C'est un projet à moyen et long terme»

« Plus il y a de difficultés, mieux c'est. Je me sens bien. J'essaie de voir tout ce qu'il y a de positif (…) C'est un projet à moyen et long terme, il y aura des hauts et des bas. C'est un terrain marécageux en Ligue des champions. La situation est délicate et on doit la résoudre », a confié Luis Enrique, le coach du PSG.