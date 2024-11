Real Madrid : Nouveau problème avec Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée cet été, Kylian Mbappé a déjà provoqué certains problèmes au Real Madrid. Et il devrait en compter un de plus prochainement. Rodrygo devrait bientôt revenir de blessure. Carlo Ancelotti va donc devoir lui trouver une place dans son onze de départ sans nuire aux autres éléments dont l’international français. Et cela ne serait pas forcément évident pour le coach italien.

Kylian Mbappé a réalisé son grand rêve sur le mercato cet été. Après sept ans passés au PSG, l’international français a signé libre au Real Madrid. Il était attendu depuis de longues années chez les Merengue. Mais son arrivée a posé quelques problèmes à Carlo Ancelotti, qui a donc revu ses plans pour l’intégrer dans son onze.

Le Real Madrid enchaîne les changements pour Mbappé

Mais certains ont été victimes de changements radicaux pour faire de la place à Kylian Mbappé en attaque. Jude Bellingham évolue désormais plus comme un milieu de terrain au Real Madrid désormais, et Rodrygo est plus considéré comme un joker qu’un élément indispensable. Blessé à la cuisse, l’international brésilien devrait faire très prochainement son retour.

Rodrygo, un nouveau casse-tête pour Ancelotti ?

Mais cela provoquera un nouveau problème au Real Madrid comme le rapporte Relevo. Carlo Ancelotti va devoir trouver un moyen de le réintégrer dans le onze sans pénaliser les autres joueurs dont Kylian Mbappé. Récemment, le technicien italien a testé plusieurs schémas de jeu pour retrouver un certain équilibre en défense. Le retour de Rodrygo devrait donc engendrer un nouveau casse-tête pour le Real Madrid. À suivre...