Mercato - Real Madrid : «Le club voulait me garder», il déballe tout sur son départ

Hugo Chirossel - Journaliste

Avant de prendre la succession de Zinédine Zidane en 2021, Carlo Ancelotti était déjà passé sur le banc du Real Madrid entre 2013 et 2015, remportant notamment la dixième Ligue des champions du club. Le technicien italien est revenu sur son départ de la Casa Blanca, qu’il considère comme la plus grande erreur de sa carrière.

Battu par l’AC Milan mardi dernier en Ligue des champions (1-3), après la déroute lors du Clasico face au FC Barcelone (0-4), les temps sont durs pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Mais le deuxième passage du technicien italien sur le banc madrilène restera quoi qu’il arrive un succès. Depuis son retour en 2021, après le départ de Zinédine Zidane, il a remporté deux fois la Liga, une Coupe du Roi, deux Supercoupes d'Espagne, deux Supercoupes d'Europe, un Mondial des clubs et deux Ligues des champions.

« J'étais tout près de prolonger mon contrat »

Carlo Ancelotti restera également l’entraîneur ayant remporté la Décima, la dixième Ligue des champions de l’histoire du Real Madrid, en 2014. Un sacre après lequel il était proche de prolonger son contrat, comme il l’a confié dans un entretien accordé à France Football, avant de finalement être limogé un an plus tard. Ne pas avoir prolongé son contrat avec la Casa Blanca à ce moment-là est la plus grande erreur de sa carrière pour Carlo Ancelotti.

« C'était une erreur, la pire que j'ai pu faire »

« Ma pire erreur ? C'est impossible de ne prendre que des bonnes décisions en trente ans. Par exemple, j'en ai pris une mauvaise ici à Madrid, après ma première année (2013-2014). J'étais tout près de prolonger mon contrat, le club voulait me garder, mais j'ai trop poussé par rapport à mon salaire et ils ont arrêté (il sera limogé au bout de sa seconde saison, le 25 mai 2015). C'était une erreur, la pire que j'ai pu faire. Mais ça m'a permis d'apprendre », a confié Carlo Ancelotti à France Football.