Real Madrid : Mbappé reçoit un avertissement !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid vit des moments compliqués en ce début de saison. L’arrivée de Kylian Mbappé n’apporte pas les résultats espérés, lui qui n’arrive pas à être décisif lors des gros matchs. Son niveau n’est pas au plus haut, comme toute l’équipe madrilène et Carlo Ancelotti annonce qu’il est hors de question d’abandonner.

Deux défaites d’affilées pour le Real Madrid, déjà trois cette saison. L’année dernière, toutes compétitions confondues, le club espagnol n’avait perdu que deux fois. La crise couve et le nom de Kylian Mbappé revient régulièrement, ses performances étant plus que décevantes.

Le Real Madrid au cœur d’un scandale ? Il balance tout ! https://t.co/ztEYPwEqP7 pic.twitter.com/yMGJywTnjR — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Il n’est pas capable d’en faire ressortir la meilleure version»

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a évoqué le niveau de jeu de Kylian Mbappé : « Il s'entraîne bien, il traverse une période difficile... comme chacun de nous. Et comme tout le monde, vous devez penser que c’est une opportunité, que si vous êtes intelligent, vous pouvez y parvenir, mais cela demande plus de concentration et d’attitude. C’est ainsi qu’il faut affronter les problèmes. Il n'est pas capable d'en faire ressortir la meilleure version. Mais vous devez vivre ce moment comme une opportunité d’être meilleur à l’avenir. Et je suis convaincu qu'il va y parvenir. J’en suis convaincu. Et comme lui, Vinicius, Rodrygo, Bellingham... Moi ! »

«Ce que nous ne pouvais pas faire, c’est abandonner»

« C’est une période difficile pour tout le monde, c’est évident. Mais il n’est pas rare de vivre quelque chose comme ça, c’est normal dans un sport où la défaite est aussi envisagée. Nous y sommes habitués depuis longtemps... mais ce moment est venu, nous l'acceptons et ce que nous ne pouvons pas faire, c'est abandonner, prévient l’entraîneur italien. Ils doivent être plus élevés que jamais. Parce que c'est un groupe fort, motivé et le plus grand club du monde. C'est le meilleur endroit pour traverser les moments difficiles. Et je suis convaincu que nous le ferons. »