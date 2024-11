Mercato - OM : «Il n’y a pas de projet», De Zerbi se fait tacler

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après leur victoire en coupe Gambardella, plusieurs jeunes joueurs de l’OM ont désormais l’opportunité de s’entraîner régulièrement avec le groupe professionnel. Barrés par la concurrence, ils n’ont en revanche pas beaucoup d'occasions de jouer, ce qui provoque de l’agacement dans leur entourage, qui estime qu’il n’y a « pas de projet avec Roberto De Zerbi pour les jeunes. »

Malgré le vivier de joueurs présent à Marseille, l’OM a historiquement toujours eu du mal à faire émerger des jeunes joueurs de son centre de formation. Une « génération dorée » pointe pourtant le bout de son nez, dixit Medhi Benatia après la qualification des Minots pour la finale de la coupe Gambardella la saison dernière, qu’ils ont remportée. À l’image de Keyliane Abdallah (18 ans), Darryl Bakola (16 ans), Alexi Koum (18 ans), Gaël Lafont (18 ans) Yanis Sellami (17 ans) et Enzo Sternal (17 ans), ils sont plusieurs à s’entraîner régulièrement avec le groupe professionnel.

Des jeunes aimeraient être prêtés

Mais comme indiqué par La Provence, leur temps de jeu pose problème. Ils n’ont pas l’occasion de se montrer en pro et évoluent généralement avec la réserve, voire en U19. Certains d’entre eux aimeraient partir en prêt afin de jouer plus, ce que l’OM refuse pour le moment, estimant que s’entraîner sous les ordres de Roberto De Zerbi fait partie de leur processus de formation, ce qui n’est pas l’avis de leur entourage.

« Il n’y a pas de projet avec Roberto De Zerbi pour les jeunes »

« Il n’y a aucune stratégie de mise en valeur des jeunes. Mais pour pouvoir les prêter, il faut les exposer en L1. Là, certains éléments de la réserve vont plus progresser que les six joueurs qui font partie du groupe Pro 1 car ils s’entraînent et jouent ensemble tandis que les autres ne sont, au final, ni avec les pros ni avec la réserve. Franchement, il n’y a pas de projet avec Roberto De Zerbi pour les jeunes », a confié un agent d’un jeune talent de l’OM à La Provence. « Ce n’est pas en faisant un toro avec les pros qu’ils vont s’améliorer… »