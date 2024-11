Mbappé en plaine galère, le Real Madrid annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, Kylian Mbappé est méconnaissable. Très décevant sur le plan sportif, l’attaquant du Real Madrid n’a d’ailleurs pas été convoqué pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Une situation inquiétante que Carlo Ancelotti a commenté. Mais le technicien italien reste toujours très optimiste.

Les premiers mois de Kylian Mbappé au Real Madrid ressemble à un cauchemar. Entre des prestations décevantes, une affaire en Suède et une nouvelle non-convocation en équipe de France, l'ancien joueur du PSG ne s'attendait probablement pas à de tels débuts. Néanmoins, Carlo Ancelotti reste optimiste pour son numéro 9.

Ancelotti sort du silence pour Mbappé

« Je n'en ai pas parlé à Mbappé et je ne le ferai pas. C'est la décision de Deschamps et je n'ai pas le droit de la juger. Je ne me le permets pas. Je dois l'accepter et c'est tout. Mbappé va bien, il est motivé. Il est abattu comme tout le monde, mais il est motivé pour s'en sortir », lâche le coach du Real Madrid en conférence de presse, avant d’évoquer plus en détails la situation de Kylian Mbappé qui traverse une période difficile.

«Il est motivé pour s'en sortir»

« Il s'entraîne bien, il traverse une période difficile... comme chacun d'entre nous. Et comme nous tous, il doit se dire que c'est une opportunité, que s'il est intelligent, il peut s'en sortir rapidement, mais cela demande plus de motivation, de concentration et d'attitude. C'est ainsi que l'on affronte les problèmes. Celui qui souffre est celui de tout le monde : il n'est pas capable de donner sa meilleure version. Mais il doit vivre ce moment comme une grande opportunité pour être meilleur à l'avenir. Et je suis convaincu qu'il va s'en sortir. Convaincu. Et comme lui, Vinicius, Rodrygo, Bellingham ? Moi ! C'est une période difficile pour tout le monde. Mais ce n'est pas inhabituel de vivre quelque chose comme ça, c'est même normal dans un sport où la défaite est aussi envisagée. Pendant longtemps, nous n'y étions pas habitués... mais ce moment est arrivé, un moment difficile. Nous l'acceptons et, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est baisser les bras. Ils doivent être plus hauts que jamais. Parce que c'est un groupe fort, motivé et le plus grand club du monde. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est le meilleur endroit pour traverser les périodes difficiles. Et je suis convaincu que nous y parviendrons », ajoute Carlo Ancelotti.