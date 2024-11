Mercato - PSG : Le gardien est trouvé pour l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Engagé avec le PSG jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma est encore loin de faire l’unanimité avec de multiples erreurs en Ligue des Champions. Malgré tout, selon les révélations d’un journaliste du Parisien, il paraît peu probable de voir partir le gardien italien avant la fin de son contrat. Il restera donc vraisemblablement au PSG l’an prochain.

Gianluigi Donnarumma au PSG, stop ou encore ? Le gardien italien a une nouvelle fois provoqué un débat cette semaine avec son erreur qui a été fatale au club parisien sur le deuxième but de l’Atlético de Madrid inscrit en fin de match mercredi soir (défaite 1-2), et certains souhaite voir débarquer un nouveau portier au PSG. Mais la direction du club de la capitale semble avoir déjà tranché sur la question…

« Il va rester le temps de son contrat »

Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien, Dominique Séverac a fait une annonce claire sur l’avenir de Donnarumma qui restera au PSG au moins une saison supplémentaire, jusqu’à la fin de son bail : « Il a un contrat et on ne se sépare pas des joueurs comme ça. Il a aussi un salaire très important que peu de clubs peuvent payer. Pour partir, il lui faut des offres et il n'en a pas. Donc il va rester au moins le temps de son contrat. Ce qu'on peut faire, et c'est ce que le PSG a fait, c'est le mettre en concurrence. Sans recruter un joueur de son niveau exact, sinon on repart dans une configuration à la Donnarumma - Navas, qui n'a rien produit », indique le journaliste du Parisien.

Les incertitudes sur Safonov

Et alors que le PSG a déboursé 20M€ cet été pour attirer le Russe Matvey Safonov en doublure, Séverac ne peut pas garantir que ce dernier fera l’affaire pour remplacer Donnarumma : « Je n'ai pas encore d'avis très précis sur Safonov le gardien russe recruté cet été. Il faudrait le voir jouer plus souvent ». Affaire à suivre…