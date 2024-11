F1 : «Il ne fait pas partie de nos plans», Red Bull fait une annonce pour son nouveau pilote

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’avenir de Sergio Pérez est incertain, Christian Horner a été aperçu sortant des locaux de Williams lors du Grand Prix du Brésil. Si des rumeurs évoquent un intérêt pour Carlos Sainz, qui s’est engagé avec l’écurie britannique pour 2025, le patron de Red Bull a assuré qu’il ne faisait pas partie de ses plans.

Déjà sur la sellette depuis plusieurs semaines, Sergio Pérez n’a pas arrangé son cas le week-end dernier lors du Grand Prix du Brésil. Huitième du Sprint et onzième de la course, le Mexicain n’a rapporté qu’un seul point à Red Bull, où son avenir semble plus que jamais menacé. À Interlagos, Christian Horner a justement été aperçu sortant des locaux de Williams. Selon certaines rumeurs, Red Bull aimerait récupérer Carlos Sainz, ce qui permettrait à Franco Colapinto de conserver son baquet la saison prochaine.

« Carlos est engagé avec Williams, et il ne fait pas partie de nos plans pour l’année prochaine »

Mais Christian Horner a démenti tout intérêt pour Carlos Sainz. « Je veux dire, il y a toujours beaucoup de spéculations dans le paddock de la Formule 1. Carlos Sainz sera un pilote Williams l’année prochaine. C’est un excellent pilote, il a remporté une grande victoire au Mexique récemment, et je pense qu’il sera très bon pour cette équipe », a déclaré le patron de Red Bull, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Non, Carlos est engagé avec Williams, et il ne fait pas partie de nos plans pour l’année prochaine. »

Sainz répond lui aussi aux rumeurs

Carlo Sainz a lui aussi répondu aux rumeurs le concernant et a assuré se projeter chez Williams la saison prochaine : « Williams est l’équipe qui a investi en moi, qui m’a soutenu depuis le début, ceux qui sont venus vers moi il y a un an déjà, et cela me rend vraiment impatient dans un certain sens. Je sais que je n’aurai pas en 2025 les résultats actuels mais je veux donner à ces gars ce qu’ils m’ont donné, leur rendre cette confiance et cette croyance en moi. Cela me donne vraiment de la force – et j’ai hâte d’y aller et de construire quelque chose de bien avec eux. »