F1 : Incroyable, Ocon et Gasly lui font toucher le jackpot

Pour la première fois depuis 1997, deux Français étaient sur le podium le week-end dernier à l’issue du Grand Prix du Brésil. Esteban Ocon et Pierre Gasly, respectivement deuxième et troisième, ont terminé derrière Max Verstappen à Interlagos, ce qui a permis à un parieur de remporter 125 000€, avec une mise de 1€.

« J’ai continué à faire ce pari malgré tout, même s’ils sont devenus de plus en plus nuls »

« J’ai commencé à faire ce pari il y a deux ans quand Alpine était moyen », a-t-il expliqué, dans un entretien accordé au site de pari en ligne. « Ils faisaient des petites performances donc je me suis dit, tiens, je vais faire un truc récurrent. C’était déjà des belles cotes à cette époque mais c’était loin des cotes de ce week-end. J’ai continué à faire ce pari malgré tout, même s’ils sont devenus de plus en plus nuls, notamment cette année… (rires). Donc les cotes montaient, mais je me suis dit : “il suffit que j’arrête de le faire pour que ça rentre, et là je vais pleurer !”, et puis aussi parce que je sais que tout est possible en Formule 1. Il y a toujours, en moyenne, une course par an où il y a des arrivées complètement folles. C’est plus une sorte de superstition, ce n’est pas vraiment un pari réfléchi mais je continuais à le faire tout le temps. »

« Je me disais qu’en cas de circonstances favorables, ils pouvaient très bien finir dans les trois premiers »

Un pari qu’il ne faisait pas par chauvinisme ou amour d’Alpine : « Non, même pas. À l’origine, c’est parce que je trouvais qu’ils avaient une petite chance il y a deux ans. Ils ont de bons pilotes, et je me disais qu’en cas de circonstances favorables, ils pouvaient très bien finir dans les trois premiers. Je faisais aussi le pari “les deux dans les six premiers”, ce qui était beaucoup plus plausible. Mais j’ai conservé aussi mon pari “les deux dans les trois premiers” au cas où, car j’aurais été dégoûté s’il était rentré sans que je le fasse… Au début, je misais 2 € mais ils étaient tellement nuls que je suis passé à 1 €. J’ai même parfois mis 50 centimes. Je n’y croyais pas vraiment mais par superstition, j’ai continué à le faire… Bien m’en a pris ! »