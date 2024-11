Mercato - PSG : Le Qatar réserve une énorme surprise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG est bien mal engagé dans sa campagne de Ligue des Champions, Luis Enrique ne semble pas menacé pour le moment aux yeux de sa direction. Mais les hautes instances du club depuis Doha, au Qatar, pourraient voir les choses autrement et en décider autrement pour l’entraîneur espagnol du PSG. Explications.

Luis Enrique et le PSG, l’histoire semble bien partie pour durer ! Selon les dernières tendances, l’entraîneur espagnol devrait bientôt prolonger son contrat jusqu’en 2027, et ce malgré le début de campagne très poussif en Ligue des Champions (1 victoire, 1 match nul et 2 défaites). Mais cette prolongation va-t-il vraiment assurer l’avenir à long terme d’Enrique au PSG ?

« Le Qatar peut voir les choses différemment »

Le journaliste Dominique Séverac indique dans un chat avec les internautes du Parisien que les propriétaires qataris du PSG pourraient remettre en cause le futur de Luis Enrique dans les mois à venir, peu importe la décision de la direction : « Vous connaissez le PSG : il y a deux directions, une à Paris, une au Qatar. La direction parisienne ne changera rien en cas de non-qualification. Ni Enrique ni Campos ne sauteront. Mais le Qatar peut voir les choses différemment », explique-t-il.

Un coup de tonnerre possible

« À ce stade, je n'ai pas d'infos précises sur ce que déciderait le Qatar en cas de fiasco en Ligue des champions », poursuit Séverac, qui indique donc clairement que le Qatar pourrait virer Luis Enrique dans les mois à venir s’il n’apporte toujours pas satisfaction.