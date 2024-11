Mercato - PSG : Le prochain transfert déjà annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, et le PSG semble d’ores et déjà préparer du mouvement. Alors que Milan Skriniar se retrouve poussé vers la sortie alors qu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, la direction parisienne envisage de recruter un nouveau défenseur central droitier.

Faut-il s’attendre à du mouvement cet hiver au PSG ? Après avoir été plutôt raisonnable lors du dernier mercato estival, le club de la capitale prépare quelques ajustement pour le mois de janvier. Le robuste défenseur slovaque Milan Skriniar, qui n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique depuis plusieurs mois, se retrouve poussé vers la sortie. Il est question d’un prêt avec prise en charge de son salaire. Mais pour pallier ce départ, le PSG a déjà choisi son prochain transfert...

« Paris cherche un défenseur axial »

Selon les révélations du journaliste du Parisien Dominique Séverac, un défenseur central serait attendu cet hiver du côté du PSG : « À ce jour, il n'est pas prévu de prendre un attaquant. Luis Enrique considère que Ramos et Kolo Muani, en purs avants-centres, suffisent alors qu'il aime aussi Dembélé, Asensio et Lee en faux 9. Paris cherche un défenseur axial droit pour doubler Marquinhos et en prévision du départ souhaité de Skriniar », a-t-il confié dans un chat avec les internautes.

« Paris n’a pas prévu de recruter un 9 »

Et alors qu’il est également question du possible recrutement d’un buteur cet hiver au PSG, Dominique Séverac calme le jeu sur ce dossier : « Le plan est le suivant : donner quelques minutes à Ramos lors de PSG - Toulouse le 22 novembre, attendre ses sensations le lendemain et voir s'il peut débuter le 26 à Munich. Beaucoup d'étapes à vérifier avant de trancher, donc. Paris n'a pas prévu de recruter un 9, sinon. Sauf blessure d'ici là ». Voilà qui est clair.