«Un joueur formidable» au PSG, le vestiaire est aux anges !

La rédaction

Le duo Désiré Doué - Ousmane Dembélé brille au PSG. Impressionnant face à Lille, l’ancien Rennais de 19 ans salue le talent de son coéquipier, le qualifiant de « joueur formidable ». Un atout majeur avant le choc contre Liverpool, où les Parisiens, invaincus en Ligue 1, veulent poursuivre leur série impressionnante et passer en quart de finale.

S’il y a bien un duo qui fonctionne parfaitement au PSG en ce moment, c’est celui formé par Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Les deux attaquants français sont en grande forme et se sont illustrés lors du dernier match contre Lille, inscrivant chacun un but et délivrant une passe décisive.

Luis Enrique - PSG : Riolo annonce la fin ?

➡️ https://t.co/206ZEelBuu pic.twitter.com/SaFxaPGGnz — le10sport (@le10sport) March 2, 2025

Doué, dithyrambique sur Ousmane Dembélé

Désiré Doué s’est exprimé sur son coéquipier dans Téléfoot : «Aujourd’hui, c’est un joueur formidable. Il nous aide énormément sur le terrain, il marque beaucoup de buts, mais aussi dans le jeu, il est très précieux. Il offre de très bonnes passes et apporte continuellement du danger. C’est juste un régal de pouvoir jouer avec des joueurs comme lui.»

Un duo attendu contre Liverpool

Le PSG aura bien besoin de ses deux anciens Rennais pour les prochaines échéances. Le club de la capitale reçoit Liverpool ce mercredi pour le match aller des 1/8es de finale de la Ligue des champions. Toujours invaincu en championnat et véritable rouleau compresseur ces derniers mois, le PSG aborde sereinement ce rendez-vous capital.