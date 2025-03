Alerte ! Un crack français va snober Deschamps pour l’Algérie ?

La rédaction

Maghnes Akliouche, jeune talent de l'AS Monaco et détenteur de la double nationalité franco-algérienne, se trouve à un carrefour crucial dans sa carrière. Bien qu'il ait participé aux Jeux Olympiques avec la France, où il a décroché une médaille d'argent, le joueur de 23 ans semble encore hésiter sur son avenir international.

Un choix difficile

Crack de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche a évolué dans toutes les catégories jeunes de l'équipe de France. Cependant, après sa médaille olympique, il reste indécis sur la direction à prendre pour son futur international. Dans une interview pour Téléfoot, il a expliqué :

«J’ai fait toutes les catégories de jeunes en équipe de France. J’ai vécu des moments importants, notamment aux Jeux Olympiques, où on a ramené une médaille pour la France. Mais mon objectif, c’est de donner le meilleur de moi-même avec Monaco, et pour la suite, on verra.»

L'Algérie le vise aussi

Le joueur de 23 ans est également «visé» par la sélection algérienne, comme l'a révélé Nabil Djellit dans le podcast Afrique Football Club de L'Équipe : «Ils (l’Algérie, ndlr.) veulent récupérer deux joueurs que l’on connaît bien en France. Cherki et Akliouche sont clairement visés. Ce sont deux joueurs à qui on a proposé un projet sportif, et dont on attend une réponse.»