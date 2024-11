PSG : Luis Enrique se fait détruire par un ancien de la maison

Alexis Brunet

Cela fait quelques matches que le PSG éprouve de réelles difficultés dans la finition. Un problème sans doute dû aux choix de Luis Enrique, qui a décidé de jouer avec un faux numéro neuf à la pointe de son attaque. Cela parait invraisemblable pour l’ancien coach parisien Vahid Halilhodžić, qui s’est montré très critique envers son collègue espagnol.

Ce samedi soir, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1. Les Parisiens tenteront de renouer avec la victoire, après leur défaite en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Les joueurs de Luis Enrique paraissent favoris face aux Angevins, mais ils devront faire attention à ne pas se montrer inefficaces offensivement, ce qui leur a par exemple été fatal face aux Madrilènes.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Vahid Halilhodžić tacle Luis Enrique

Dans les colonnes de L’Équipe, Vahid Halilhodžić, ancien coach du PSG, a été interrogé sur l’équipe actuelle du club de la capitale. Selon le coach de 72 ans, l’effectif de Luis Enrique est mal construit. L’Espagnol manque de grands joueurs pouvant faire la différence, ce qui entraîne un manque d’efficacité devant le but, notamment en Ligue des champions. « Chaque grande équipe a un ou deux joueurs au-dessus en termes d’efficacité. C’est incompréhensible qu’une telle équipe n’ait pas cet attaquant axial dans le foot moderne. Ils se créent des occasions, mais ont besoin d’un joueur pour fixer ou marquer. Dans son organisation, chacun a un rôle précis, il veut qu’ils plongent vers la surface, mais personne n’a le rôle de marquer. Alors tu paniques, tu n’as pas confiance. Si ça fait six matches qu’un attaquant n’a pas marqué en C1, il faut se poser des questions, non ? »

Le retour de Ramos va faire du bien

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a perdu ce joueur capable de mettre plus de 30 buts par saison. Des statistiques que pourrait atteindre Gonçalo Ramos, mais le Portugais s’est blessé dès le début du championnat, lors de la rencontre face au Havre. Il devrait toutefois faire son retour après la trêve internationale, ce qui offrira plus de possibilités à Luis Enrique.