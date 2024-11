Crise à l'OM : L'énorme coup de gueule de Rabiot !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’OM avait l’honneur d’ouvrir la onzième journée de Ligue 1 avec la réception d’Auxerre au Vélodrome. Pourtant favoris, les Marseillais se sont lourdement inclinés 1-3. Les joueurs de Roberto De Zerbi n’arrivent plus à s’imposer à domicile depuis quelques matches et cela plonge le club phocéen dans une sorte de crise. Après la rencontre, Adrien Rabiot a d’ailleurs tenu à pousser un coup de gueule.

Après une victoire étriquée dimanche dernier contre le FC Nantes (1-2), l’OM voulait se servir de la réception d’Auxerre au Vélodrome pour enchainer un deuxième bon résultat d’affilée. Mais, même poussé par ses supporters, le club phocéen n’est pas arrivé à venir à bout des Bourguignons et les Marseillais se sont inclinés 1-3.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Les Marseillais se sont fait siffler par le public du Vélodrome

Une défaite qui a du mal à passer pour les supporters de l’OM, qui l’ont fait savoir après la rencontre. Des sifflets ont accompagné le retour au vestiaire des Marseillais et Adrien Rabiot comprend parfaitement que le Vélodrome soit en colère après une telle prestation, comme il l’a déclaré à DAZN. « Le public, c'est normal. Quand on est l'OM, on ne peut pas faire une prestation comme ça à domicile. Autant, quand on fait les choses bien, ils sont derrière nous et ils nous poussent, autant là ils ont poussé tout le match. À la fin, ils ne sont pas contents, c'est normal. On se le dit entre nous, le coach le sait aussi, on mérite ces sifflets. »

« On prend trop de buts »

Selon Adrien Rabiot, l’OM doit vraiment se reprendre, surtout à domicile et arrêter de concéder de trop nombreux buts. « Dans le contenu, ce n'est pas assez. On prend trop de buts, des buts bêtes. On a travaillé des choses, on ne les a pas mises en place. C'est un match indigne de l'OM. Il faut faire un travail dans les têtes. On voit une équipe différente quand on joue à domicile et à l'extérieur, ce n'est pas normal. Il faut continuer à bosser, il y a des choses à revoir. On ne peut pas perdre chez nous contre Auxerre alors qu'on a des objectifs différents. Eux, ils sont là pour jouer le maintien, nous on est là pour jouer le titre, la qualification en Ligue des champions. Aujourd'hui, c'était un jour sans. »