En plein calvaire, Neymar annonce du lourd pour 2026 !

De retour sur les terrains après plus d’un an d’absence, Neymar s’est de nouveau blessé avec Al-Hilal ce lundi. Le cauchemar se poursuit pour la vedette brésilienne, qui ne baisse absolument pas les bras. Si son corps commence à ne plus tenir, le numéro 10 souhaite clairement participer à la Coupe du monde 2026 avec la Seleção.

Reverra-t-on un jour Neymar à son meilleur niveau ? Transféré à Al-Hilal en août 2023 en provenance du PSG contre 90M€, le meneur de jeu désormais âgé de 32 ans enchaîne les blessures. Après une rupture des ligaments du genou en octobre 2023, le numéro 10 était de retour sur les terrains il y a peu.

Nouvelle blessure grave pour Neymar

Mais ce lundi, face à Esteghal FC en Ligue des Champions asiatique, Neymar s’est de nouveau blessé, à la cuisse cette fois-ci. A en croire les dernières révélations de Sky Germany, le Brésilien va manquer entre 6 et 8 semaines de compétition. Par ailleurs, le média conteste directement les informations d’UOL Esporte, qui affirmait qu’Al-Hilal envisageait de rompre le contrat de Neymar en janvier 2025.

Objectif Coupe du monde 2026 pour le numéro 10

Si cette nouvelle blessure plonge le Brésilien en plein calvaire, ce dernier ne souhaite pas abandonner. D’après Sky Germany, Neymar s’est fixé un gros objectif : celui de prendre part à la Coupe du monde 2026 avec la Seleção, dont il est le meilleur buteur. A suivre...