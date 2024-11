Enfin une bonne nouvelle pour le Real Madrid ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois maintenant, le Real Madrid a de gros problèmes en défense. Récemment, le club espagnol a encore perdu un joueur pour un moment, avec la terrible blessure de Dani Carvajal. Toutefois, dans tout ce marasme, il y a une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. Blessé lui aussi de longue date, David Alaba a enfin retouché un ballon.

Le Real Madrid n’est pas dans la meilleure forme de son histoire actuellement. Les Madrilènes viennent de concéder deux défaites d’affilée (contre Barcelone et l’AC Milan) et plus globalement, ils ont concédé neuf buts en trois matches. Des statistiques qui illustrent bien les difficultés de l’équipe de Carlo Ancelotti en défense.

Carvajal est absent pour plusieurs mois

Face à l’AC Milan mardi soir, c’est Lucas Vazquez qui occupait le poste de latéral droit. Normalement, c’est Dani Carvajal le titulaire, mais le champion d’Europe s’est très grièvement blessé face à Villarreal le 5 octobre dernier. Il est passé par la case opération et il ne devrait pas rejouer de la saison.

Alaba a retouché un ballon

Le Real Madrid a donc perdu Dani Carvajal pour de longs mois, mais il devrait bientôt retrouver David Alaba. L’Autrichien qui est blessé depuis décembre 2023 a enfin retouché un ballon, selon les informations du quotidien sportif AS. Toutefois, la Casa Blanca ne devrait prendre aucun risque avec l’ancien joueur du Bayern Munich, qui pourrait faire son retour à la compétition début 2025.