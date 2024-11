«Il l’a viré», la grande décision de Deschamps pour Mbappé

Alexis Brunet

Pour la deuxième fois de suite, Kylian Mbappé n’a pas été appelé en équipe de France. Ce jeudi, lors de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps a affirmé avoir parlé avec le joueur du Real Madrid pour lui annoncer sa décision, alors que ce dernier voulait initialement venir. Un choix fort de la part du sélectionneur, qui a en quelque sorte décidé de « virer » l’attaquant, d’après Jean-Michel Larqué.

Kylian Mbappé vit des derniers mois quelque peu agités. Lors du mercato estival, l’attaquant a pris la décision de quitter le PSG et de s’engager avec le Real Madrid. Un gros changement que le champion du monde a encore un peu de mal à intégrer et cela pénalise directement l’équipe de France. L’ancien Parisien était absent du dernier rassemblement des Bleus pour cause de blessure, alors que quelques jours après il jouait avec la Casa Blanca Didier Deschamps vient désormais de se passer une nouvelle fois de ses services pour les deux prochains matches de la France, face à Israël et à l’Italie, alors qu’il n’est pas blessé.

« Deschamps a viré Mbappé de l’équipe de France »

Selon Jean-Michel Larqué, qui s’est exprimé au micro de RMC, la décision de Didier Deschamps envers Kylian Mbappé est très forte. Le sélectionneur a tout simplement viré l’attaquant de l’équipe de France. « En parlant très football, Deschamps a viré Mbappé de l’équipe de France. Il l’a viré, non pas en prenant des prétextes, des chemins sinueux pour expliquer, il l’a viré en renvoyant à Mbappé ce que Mbappé avait avancé lors de son dernier forfait. C’est un magnifique retour de manivelle. (…) Il l’a viré de l’équipe de France, au moins pour ce rassemblement. »

Deschamps va devoir trouver un nouveau capitaine

Avec l’absence de Kylian Mbappé et le forfait d’Aurélien Tchouaméni, Didier Deschamps va devoir se creuser la tête pour trouver un nouveau capitaine. Une responsabilité qui pourrait être confiée à N’Golo Kanté du fait de son expérience ou bien à Ibrahima Konaté ou Jules Koundé, selon le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins.