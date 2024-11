Mbappé : Les raisons de son absence dévoilées en direct ?

Alexis Brunet

Ce jeudi, Didier Deschamps annonçait sa liste pour les matches à venir face à Israël et à l’Italie. La principale information à retenir est l’absence de Kylian Mbappé pour le deuxième rassemblement de suite. Une absence qui a beaucoup fait parler et, selon Jacques Vendroux, cela s'expliquerait par le fait que le champion du monde serait de moins en moins apprécié en interne, notamment.

Le 14 et le 17 novembre, l’équipe de France affronte Israël et l’Italie pour le compte de la Ligue des nations. Ce jeudi, Didier Deschamps a donc dévoilé la liste des joueurs retenus pour ces deux rencontres. Le sélectionneur a fait dans le classique, mais Lucas Chevalier fête tout de même sa première cape, lui qui est étincelant depuis le début de saison avec le LOSC.

Mbappé encore absent

Ce n’est pas la présence de Lucas Chevalier qui a fait le plus parler dans la liste de Didier Deschamps, mais plutôt une absence. Déjà absent lors du dernier rassemblement, Kylian Mbappé n’a pas été appelé également ce jeudi et cela fait beaucoup parler. En conférence de presse, le sélectionneur a justifié son choix : « J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. C’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. Ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte. C’est un choix ponctuel. »

Mbappé ne ferait plus l’unanimité en interne selon Vendroux

L’absence de Kylian Mbappé du rassemblement de l’équipe de France fait beaucoup parler et tout le monde à son opinion sur le sujet. Selon le journaliste Jacques Vendroux, qui s’est exprimé sur Europe 1, si l’attaquant du Real Madrid n’a pas été sélectionné, c’est probablement car il ne ferait plus l’unanimité en interne. « J’ai plusieurs raisons. La première, c’est que je pense tout Mbappé qu’il est ne fait plus l’unanimité en équipe de France en interne. En interne, avant, il faisait quasiment ce qu’il voulait parce que c’était le meilleur joueur du monde. Peut-être qu’il a été trop loin dans ses rapports humains avec certains de ses coéquipiers. Et à la sortie, ça lui retombe dessus. Deuxième raison, c’est qu’il est moins populaire qu’il ne l’était. Il ne faut pas l’oublier. Et il est moins crédible qu’il ne l’a été. »