Zidane, Mbappé… Il lâche ses vérités après le clash

En janvier 2023, Noël Le Graët avait déclenché une grosse polémique suite à des propos sur Zinedine Zidane. Une sortie qui n’était alors clairement pas passée auprès de Kylian Mbappé, qui avait alors pris position contre celui qui était le président de la FFF à l’époque. Quasiment deux ans plus tard, Le Graët est revenu sur ce moment.

Suite à la Coupe du monde 2022, Noël Le Graët avait décidé de prolonger Didier Deschamps, quand certains espéraient plutôt voir Zinedine Zidane débarquer sur le banc de l’équipe de France. L’ex-président de la FFF avait été interrogé sur un possible appel de Zizou et sa réponse en avait choqué plus d’un : « Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? « Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier? » ». C’est alors que Kylian Mbappé avait posté un message terrible sur ses réseaux sociaux pour prendre la défense de Zidane, lâchant : « Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça ».

« Ce n’était pas contre Zidane »

Pour Ouest France, Noël Le Graët a pris la parole. Tout d’abord, concernant sa réponse sur Zinedine Zidane, l’ex-président de la FFF a confié : « Je regrette ce que j’ai dit sur Zidane ? Je venais de prolonger Didier Deschamps. 90% des dirigeants auraient fait la même chose. Beaucoup de journalistes attendaient Zidane. Le premier qui m’appelle, je suis à peu près aimable. Le deuxième, un peu moins. Puis le troisième, je l’envoie balader. Mais ce n’était pas contre Zidane, que je souhaite voir un jour sélectionneur. Je m’étonnais que des soi-disant spécialistes jouent la carte Zidane, sûrement parce qu’ils en avaient marre d’écrire sur Didier et de dire qu’il joue mal ».

« Quand vous êtes patron, tout le monde ne vous aime pas »

Relancé ensuite sur le message de Kylian Mbappé, Noël Le Graët a alors répondu : « J’en veux à Mbappé ? Non. Kylian est un énorme joueur et un garçon remarquable, encore jeune. J’ai une très longue expérience. Quand vous êtes patron, tout le monde ne vous aime pas. C’est normal qu’il y ait des accrochages ou des choses qui ne plaisent pas ».