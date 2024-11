Une star des réseaux sociaux veut humilier Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Véritable showman et proche de plusieurs footballeurs comme Cristiano Ronaldo, IShowSpeed a diffusé, ce mardi, un live avec Paul Pogba, actuellement éloigné des terrains en raison d'une suspension pour dopage. Le youtuber a profité de la présence du champion du monde 2018 pour lâcher une confidence sur Kylian Mbappé.

Ce mardi, deux showman se sont retrouvés lors d’un live. Actuellement éloigné des terrains en raison de sa suspension pour dopage, Paul Pogba a profité de son temps libre pour participer au live d’IShowSpeed, vêtu d’un maillot de Manchester United, l’ancienne équipe de l’international tricolore.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Mbappé ?! Il ne court pas, il vole ! »

Durant plusieurs, les deux hommes ont fait le show, devant FIFA, mais aussi dans une voiture. Lors du trajet, IShowSpeed a questionné Pogba sur la vitesse de Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France. « Mbappé est rapide, non ? Je vais le battre » a demandé le youtuber américain. « Mbappé ?! Il ne court pas, il vole ! » a prévenu Pogba.

Speed lance un défi à Mbappé ?

Mais Speed croit en ses chances de battre Mbappé, flashé à 37km/heure lors du fameux huitième de finale de Coupe du monde face à l’Argentine en 2018. « Battre Mbappé sur une course de 40m ? Oui, je peux battre Mbappé. Vini ? Oui. Walker ? Oui. Personne ne peut me battre, je suis le plus rapide du monde » a déclaré le vidéaste. Le duel est lancé.