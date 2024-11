«Les médecins m'avaient déjà prévenu...» : Déjà blessé, Neymar lâche le verdict

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A peine de retour, Neymar retrouve l’infirmerie. Alors qu’il est entré en jeu ce lundi en Ligue des champions asiatique lors du match opposant son équipe d’Al-Hilal au club iranien d'Esteghlal (3-0), le joueur de 32 ans a quitté les siens à la 86e après un problème à la cuisse. Pas une surprise à en croire le principal concerné.

Ça démarre mal pour Neymar. De retour sur les terrains il y a deux semaines après un an d’absence et sa rupture des ligaments croisés, l’attaquant d’Al-Hilal n’a pas été en capacité de finir le match de Ligue des champions asiatique lundi contre l'équipe iranienne d'Esteghlal. Entré en jeu à la 58e, Neymar a été remplacé à la 86e après un problème à la cuisse droite. L’ancienne star du PSG s’est voulue optimiste.

« C'est normal que cela arrive après un an, les médecins m'avaient déjà prévenu »

« J'ai ressenti comme une crampe mais très fort. Je vais faire des examens et j'espère que ce n'est rien de plus, a confié Neymar sur Instagram. C'est normal que cela arrive après un an, les médecins m'avaient déjà prévenu, c'est pourquoi je dois être prudent et avoir plus de minutes de jeu ».

Deux semaines d’absence ?

« Je crois que sa blessure est musculaire, pas au genou. Il devrait être absent pendant au moins deux semaines », a quant à lui indiqué Jorge Jesus, son entraîneur, dans des propos rapportés par Eurosport.