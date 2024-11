Transferts - OM : Paul Pogba a menti ?

Thomas Bourseau

L'OM a effectué quelques signatures de classe lors du dernier mercato avec Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. L'international français pourrait être suivi par le champion du monde Paul Pogba, ciblé par les dirigeants marseillais. D'ailleurs, sa déclaration concernant sa volonté de réduire ses revenus pour continuer à la Juve ne serait pas envisageable à l'instant T.

Paul Pogba (31 ans) a reçu une très bonne nouvelle il y a de cela un mois. Début octobre, le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne réduisait la sentence infligée par le tribunal antidopage italien de quatre années à 18 mois. Ce qui signifie qu'à compter du mois de mars 2025, Pogba pourra retrouver les terrains de football. Avec la Juventus ? Pas vraiment. Ce qui pourrait faire les affaires de l'OM qui se pencherait sur le dossier Pogba.

Paul Pogba et la Juventus discutent d'une rupture de contrat et de rien d'autre

Ces derniers temps, lors de sa tournée médiatique promotionnelle du film Quatre Zéros dans lequel il joue, Paul Pogba a notamment fait savoir à la Gazzetta dello Sport qu'il était « disposé à renoncer à de l’argent pour pouvoir jouer encore avec la Juve ». Pour autant, les discussions qui auraient lieu en coulisses ne tourneraient absolument pas autour de cette possibilité entre l'entourage de Paul Pogba et les hauts décideurs de la Juventus. C'est en effet l'information communiquée par The Athletic. Des sources faisant partie des deux camps affirmeraient au média britannique que les échanges actuels auraient pour nature la rupture du contrat de Pogba courant jusqu'en juin 2026 à la Juventus.

«Notre effectif est pour le moment au complet»

Et ce n'est pas Cristiano Giuntoli qui dira le contraire. Pour DAZN, le directeur sportif de la Juventus a récemment confié qu'il ne fallait pas vraiment s'attendre à un retour de Paul Pogba sous le maillot bianconero. « Notre position à propos de Paul est très claire. Paul a été un grand joueur de football, mais il a arrêté de jouer pendant tellement longtemps. Nous avons été contraints d’investir sur d’autres joueurs pendant ces années (d’absence) et notre effectif est pour le moment au complet ». Le ton est donné et l'OM, reste à savoir ce qu'il adviendra dans le feuilleton Pogba.