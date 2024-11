Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les galères continuent pour Neymar. Le joueur d'Al-Hilal est sorti sur blessure durant une rencontre de Ligue des champions asiatique face à Esteghlal. Le suspense a pris fin ce mercredi. L'ancienne star du PSG et du Barça souffre d'une déchirure des ischios-jambiers, ce qui devrait l'obliger à manquer plusieurs semaines de compétition.

Intertitre 1

On jouait la 87ème minute du match face à Esteghlal lundi soir. Après une course, Neymar s’est touché l’arrière de la cuisse, tout en grimaçant. La crainte d’une nouvelle blessure est apparue, alors que le joueur venait tout juste de revenir d’une longue absence.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Neymar est sorti du silence

Après la rencontre, Neymar se montrait rassurant. « J’ai eu une crampe, mais c’était très fort ! Je vais passer des examens et j’espère que ce n’est rien de plus. C’est normal que cela arrive après un an, les médecins m’avaient déjà prévenu, c’est pourquoi je dois faire attention et avoir plus de minutes pour jouer.» a confié l’ancienne star du PSG.

Nouveau coup dur pour Neymar

Le verdict est tombé, et c’est un nouveau coup dur pour Neymar. Comme indiqué par Al-Hilal dans un communiqué, le Brésilien souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers et devrait louper quatre à six semaines de compétition. Retour à l’infirmerie pour le joueur de 32 ans.