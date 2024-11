Transferts : Une bombe lâchée au Brésil sur Neymar

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il vient à peine de retrouver ses marques sur un terrain de football, la question de son avenir est déjà dans toutes les têtes. Neymar, présent à Al-Hilal en Arabie saoudite depuis l'année dernière, pourrait retrouver le Brésil la saison prochaine puisque Santos, son club de cœur, se tient déjà prêt à l'accueillir.

Absent des terrains pendant un an à cause d'une grave blessure au genou, Neymar vient tout juste de reprendre la compétition mais beaucoup s'interrogent déjà sur son avenir. Le Brésilien de 32 ans voit son contrat avec Al-Hilal expirer en 2025 et alors que des rumeurs l'envoyaient déjà aux Etats-Unis à l'Inter Miami aux côtés de Lionel Messi, il pourrait retrouver ses racines.

« Neymar arrive à Santos »

Dans une interview accordée mercredi à la radio brésilienne Jovem Pan, Osvaldo Nico, vice-président du conseil d’administration de Santos, a fait une grande révélation concernant l'avenir de Neymar. « Neymar arrive à Santos. En juin. C’est la conversion que nous avons » a-t-il déclaré. Le Brésilien signerait alors un retour incroyable à 32 ans dans ce club qu'il a quitté en 2013.

Une surprise se prépare

A son âge, on pourrait penser que Neymar a encore de belles années devant lui pour briller sous les radars. Mais le Brésilien, en délicatesse physique, est sur le déclin depuis un moment et il pourrait choisir de retrouver le club qui l'a vu naître. Le Santos FC, actuellement en tête de la deuxième division du championnat brésilien, l'attend avec impatience. Pour le moment, Neymar tentera de reprendre du poil de la bête en Arabie saoudite.