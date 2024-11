Mercato : L’Arabie Saoudite peut sauver le PSG

Axel Cornic

Le mercato hivernal approche à grands pas et ça pourrait bien permettre au Paris Saint-Germain de régler quelques dossiers chauds, notamment sur le front des départs. Un joueur comme Milan Skriniar ne joue quasiment plus par exemple, alors qu’il est actuellement le troisième plus gros salaire du club derrière Ousmane Dembélé et Marquinhos.

Titulaire lors de son arrivée, Milan Skriniar a peu à peu perdu sa place de titulaire au PSG. Il ne semble clairement plus rentrer dans les plans de Luis Enrique, qui lui préfère notamment Willian Pacho et Lucas Beraldo, pourtant arrivés au club après lui. Ainsi, un départ semble être la seule solution pour l’international slovaque...

Déjà la fin pour Skriniar

Ces derniers jours, la presse talienne a notamment évoqué un intérêt de la Juventus, qui cherche un défenseur pour remplacer un Bremer gravement blessé au genou. Les Bianconeri n’accepteraient toutefois qu’un simple prêt et surtout, ils réclameraient que le PSG prenne en charge une grande partie des 10M€ annuels que gagne Skriniar.

Trop cher pour l’Europe ?

Le salaire de Milan Skriniar pose effectivement problème pour son départ, mais la solution pourrait bien venir d’Arabie Saoudite. D’après les informations de L’Equipe, alors que cette destination était totalement écartée il y a seulement quelques mois, elle pourrait bien redevenir d’actualité lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.