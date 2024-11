«Mbappé a dit à Deschamps…», la révélation de la presse espagnole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé n’est absolument pas blessé et pourtant, le joueur du Real Madrid n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Une absence qui fait bien évidemment réagir dans l’Hexagone, mais aussi en Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, on a d’ailleurs révélé ce qu’avait pu dire Mbappé à son sélectionneur.

Alors que l’équipe de France va affronter Israël et l’Italie d’ici quelques jours, cela se fera sans Kylian Mbappé. Bien qu’il ne soit pas blessé, le joueur du Real Madrid va manquer un deuxième rassemblement. « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter », a lâché Didier Deschamps ce jeudi en conférence de presse.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

La discussion entre Mbappé et Deschamps

Suite à cette nouvelle bombe concernant Kylian Mbappé, El Chiringuito a apporté de nouveaux éléments. En effet, selon les informations de José Luis Sanchez, « Mbappé a dit à Deschamps qu’il avait besoin de récupérer sa meilleure forme ». De quoi donc expliquer son absence avec l’équipe de France ?

« J'ai eu des échanges avec lui »

A propos de ces discussions avec Kylian Mbappé, Didier Deschamps a par ailleurs fait savoir : « J'ai eu des échanges avec lui, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. (…) On peut ne pas être d'accord sur tout. Ce sont des discussions que je peux avoir les joueurs. Je ne suis pas là pour que les joueurs me disent que je suis le plus beau et le meilleur. J'écoute. Je me suis toujours nourri de ces discussions, qu'elles soient individuelles ou collectives, en protégeant tous les joueurs ».