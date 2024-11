Nouvelle bombe sur Mbappé : Deschamps prépare une autre annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son retour était attendu ce jeudi, Kylian Mbappé va de nouveau manquer les deux prochains matches de l’équipe de France contre Israël puis l’Italie. Une absence sur laquelle n’a pas voulu trop s’épancher Didier Deschamps en conférence de presse malgré les nombreuses questions sur le sujet. Le sélectionneur a refusé également de divulguer le nom du joueur qui va hériter du brassard.

Nouveau coup de tonnerre en équipe de France. Déjà absent lors de la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé va également rater le prochain rassemblement et les matches face à Israël (le 14 novembre) et l'Italie (le 17 à Milan). « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, s’est contenté de répondre Didier Deschamps ce jeudi en conférence de presse. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d’innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent ».

Deschamps ne dévoile pas le nom du capitaine

En l’absence de Kylian Mbappé, la question du capitanat va de nouveau se poser, surtout qu’Aurélien Tchouameni sera lui aussi absent, souffrant d'une entorse de la cheville. Mais là aussi, Didier Deschamps n’a pas voulu trop en dire. « Vous le saurez jeudi ou peut-être mercredi si je décide d'envoyer le capitaine en conférence de presse, parce que ce n'est pas une obligation », a fait savoir le sélectionneur de l’équipe de France.

Comme Mbappé, Tchouameni est absent

« Ce ne sera pas Tchouameni, puisqu'il est blessé. Cela permettra aussi, à travers ce rassemblement, de responsabiliser un peu plus d'autres joueurs et maintenir une dynamique enclenchée », poursuit Didier Deschamps. De retour dans la liste après son forfait en octobre, N’Golo Kanté pourrait tenir la corde pour récupérer le brassard.