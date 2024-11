Absence de Mbappé : Deschamps balance sur sa décision

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on avait déjà énormément parlé de l’absence de Kylian Mbappé pour le dernier rassemblement de l’équipe de France, voilà que l’histoire se répète. Cette fois, il n’est pas question de blessure, c’est tout simplement un choix de Didier Deschamps selon les dires du sélectionneur. Mbappé va donc encore manquer à l’appel avec les Bleus et DD a logiquement dû s’expliquer.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de l’équipe de France. Alors que c’est la grande première de Lucas Chevalier, cela est quelque peu éclipsé par l’absence de Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid n’est pas blessé et pourtant, il ne figure pas dans le groupe des Bleus pour affronter Israël et l’Italie.

« Je n'ai que des décisions dures »

Logiquement, Didier Deschamps a vu les questions se multiplier en conférence de presse sur cette absence de Kylian Mbappé. Interrogé pour savoir si ça avait été sa décision le plus difficile, le sélectionneur de l’équipe de France a alors répondu, rapporté par RMC : « Je n'ai que des décisions dures. J'en ai eu plusieurs fois des décisions importantes, dures, ce que vous voulez. Derrière chaque joueur, il y a un être humain aussi. Quand je fais des listes pour une compétition, je ne fais pas que des heureux ».

« C’est ma responsabilité, je l'assume totalement »

« C'est ma responsabilité de prendre les décisions. Je ne vais pas mettre de curseur. Je le répète, c'est ma responsabilité, je l'assume totalement. Je vis avec ça et je suis amené à chaque fois à prendre des décisions plus ou moins dures. Tout dépend après de la sensibilité des uns et des autres », a poursuivi Deschamps.