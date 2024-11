Absence de Mbappé : Les pistes de Deschamps pour le remplacer

Alexis Brunet

Face à Israël et à l’Italie, l’équipe de France va devoir se trouver un nouveau capitaine. En effet, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie et son remplaçant Aurélien Tchouaméni est lui blessé. Didier Deschamps va donc devoir décider à qui confier le brassard, et vraisemblablement trois noms seraient dans la balance pour occuper ce poste.

C’est une nouvelle qui a beaucoup fait parler. Pour la deuxième fois de suite, Kylian Mbappé va manquer un rassemblement de l’équipe de France. C’est Didier Deschamps qui a pris cette décision, après en avoir parlé avec le principal intéressé.

Aurélien Tchouaméni est lui aussi forfait

Didier Deschamps ne pourra également pas compter sur Aurélien Tchouaméni, qui s’est blessé lors du match de Ligue des champions du Real Madrid face à l’AC Milan. Une situation qui met le sélectionneur dans l’embarras, car il est privé de son capitaine et vice-capitaine.

Trois favoris pour le brassard

Face à Israël, Didier Deschamps va donc devoir trouver à qui confier la responsabilité d’être capitaine de l’équipe de France. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, qui s’est exprimé sur RMC, trois noms ressortent actuellement. « Je pensais que Maignan faisait partie des grands favoris. Il s’avère que non. Ça se jouera entre N’Golo Kanté, qui a déjà porté le brassard en équipe de France, Ibrahima Konaté ou Jules Koundé. » Réponse le 14 novembre.