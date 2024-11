Absence de Mbappé : La décision de Deschamps «va laisser des traces» »

Alexis Brunet

Présent ce jeudi en conférence de presse, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les deux prochains matches de l’équipe de France, contre Israël et l’Italie. Deux rencontres que ne disputera pas Kylian Mbappé, car il n’a pas été appelé par le sélectionneur, alors qu’il n’est pas blessé. Une décision qui va laisser des traces, selon Jérôme Rothen.

La trêve internationale pointe bientôt le bout de son nez et Didier Deschamps annonçait d’ailleurs sa liste pour les deux prochains matches de Ligue des nations ce jeudi. L’équipe de France affrontera d’abord Israël, puis l’Italie. Deux rencontres que ne pourra pas disputer Kylian Mbappé. Pourtant apte à jouer, l’attaquant du Real Madrid n’a pas été retenu par le sélectionneur.

Deschamps s’exprime sur le cas Mbappé

Cette décision de Didier Deschamps a donc fait beaucoup de bruit et le sélectionneur a expliqué pourquoi il avait choisi de ne pas faire appel à Kylian Mbappé : « J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision. »

« Ça va laisser des traces »

Si Didier Deschamps dit qu’il a parlé avec Kylian Mbappé, cette décision pourrait toutefois laisser des traces. Selon Jérôme Rothen, qui s’est exprimé sur RMC, cela pourrait avoir des effets négatifs sur le reste du groupe de l’équipe de France. « Au sein du groupe, le fait que ce soit Didier qui ait pris cette décision de ne pas appeler Kylian Mbappé, ça va laisser des traces. Comment tu peux expliquer à ton groupe que ton leader, ton capitaine, n’est pas venu parce qu’il fallait le protéger ? Et qu’au mois de mars c’est lui qui va représenter le groupe ? Non, ça, c’est impossible. Ça ne sera pas accepté dans le vestiaire. On est passés par là. Ça ne sera pas accepté. »