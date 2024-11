Mbappé - Neymar : Le PSG a commis une grande erreur ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, l’ancien directeur sportif du PSG Leonardo s’est exprimé dans les colonnes du Figaro. Ce dernier a notamment affirmé que l’onéreuse prolongation de Kylian Mbappé en 2022 était une mauvaise idée. Cependant, Jérôme Rothen estime que le dirigeant brésilien est quelque peu hypocrite alors que le Français ou même Neymar ont fait leur loi sous sa directive. Explication.

Directeur sportif du PSG de 2011 à 2013 puis de 2019 à 2022, Leonardo a fait parler de lui cette semaine. Et pour cause, le dirigeant brésilien a accordé un long entretien au Figaro. Au sein de ce dernier, Leonardo a notamment affirmé qu’au moment de ses deux passages, ce dernier avait tenté de mettre le respect de l’institution parisienne au-dessus de tout. Un avis pas du tout au goût de Jérôme Rothen, qui estime que certains joueurs comme Neymar et Kylian Mbappé se sentaient au-dessus du club sous le mandat du directeur sportif.

« Ils se sentaient au-dessus et des erreurs dans le management ont été faites »

« Excusez-moi, quand il dit qu’il voulait faire respecter l’institution, vous avez l’impression que sur le deuxième passage de Leonardo les joueurs respectaient l’institution PSG et ne se sentaient pas au-dessus », a lâché l’ancien milieu de terrain sur RMC. « Ils se sentaient au-dessus et des erreurs dans le management ont été faites parce qu’il aurait dû tirer les oreilles de certains dans le vestiaire mais il n’osait pas parce que le fait que le club avait beaucoup investi sur tel ou tel joueur, ça ne lui donnait pas cette responsabilité et surtout il voulait aller dans leur sens ».

« Je ne dis pas que c’était facile mais son côté 'faire respecter l’institution', c’est faux »

« Quand tu es directeur sportif d’un club comme le Paris Saint-Germain et que tu reviens avec l’image que tu as, tu dois faire en sorte qu’avec les meilleurs joueurs de l’effectif qui sont les vitrines de l’équipe, et Kylian Mbappé en faisait partie, tu dois au moins avoir des relations saines avec ces gens-là », poursuit Jérôme Rothen. « Comme avec Neymar à l’époque, comme avec Verratti. Et comme par hasard, ça se passait très mal avec Mbappé. Je ne dis pas que c’était facile mais son côté 'faire respecter l’institution', c’est faux. Quand il y était, il avait des joueurs au-dessus de l’institution ».