Transferts : Une star du PSG vers l'Arabie Saoudite ?

Membre le plus ancien de l’effectif actuel au PSG, Marquinhos est également le capitaine parisien depuis 2020. A 30 ans, le défenseur central brésilien souhaite faire toute sa carrière à Paris, mais pourrait également être tenté par un challenge en Arabie Saoudite, qui s’intéresse fortement à son profil. Explication.

Si pendant de longues années, le leader du vestiaire du PSG se nommait Thiago Silva, ce dernier a passé le flambeau. Depuis son départ vers Chelsea en 2020, aucun débat n’a été permis, c’est son ancien acolyte défensif Marquinhos qui porte le brassard de capitaine.

« Je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs »

Lié au PSG jusqu’en juin 2028, Marquinhos a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il souhaitait potentiellement terminer sa carrière au sein du club parisien. « J’ai toujours essayé de tout donner pour ce club à chaque fois que j’ai mis ce logo sur mes pectoraux (il montre le logo du PSG). J’ai été éduqué de cette façon par ma mère. Je me suis toujours donné à fond pour ce club et je suis très fier de tout ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui. Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs. Je pense que mon nom est gravé dans l’histoire du club, même si un jour je devais partir. Je pense que mon histoire à Paris sera toujours adorée par les supporters, par le président », avait confié le Brésilien auprès du Parisien il y a plusieurs mois.

L’Arabie Saoudite s’attaque à Marquinhos

Mais comme le révèle l’Equipe ce mercredi, un prétendant de taille vient s’immiscer dans l’avenir de Marquinhos. En effet, l’Arabie Saoudite serait de nouveau intéressée par l’arrivée du joueur âgé de 30 ans. Le PIF continuerait de pousser pour une arrivée de Marquinhos en Saudi Pro League au début de la saison prochaine. Affaire à suivre de près, alors que de nouveaux leaders commencent à émerger du côté du PSG (Hakimi, Donnarumma, Vitinha...).