Mercato : Un «très grand entraîneur» va signer au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Luis Enrique aurait déjà signé sa prolongation de contrat avec le club de la capitale. Un choix qui semble faire l'unanimité en interne. D'ailleurs, Jordi Masip, qui a évolué sous les ordres de Luis Enrique, le considère comme un «très grand entraîneur».

Arrivé sur le banc du PSG à l'issue de la saison 2022/2023, Luis Enrique a été à l'origine d'un changement de stratégie au sein du club de la capitale. Il est effectivement l'entraîneur qui a probablement le plus de pouvoir dans l'ère QSI, au point que sa prolongation jusqu'en 2027 soit déjà actée. Et pour Jordi Masip, qui a évolué sous les ordres du technicien espagnol avec le Barça B (2008-2011) et l’équipe pro (2014-2017), ne manque pas de s'enflammer pour pour Luis Enrique.

Mercato - PSG : Son transfert a choqué, il s’en frotte les mains ! https://t.co/WP2QfKbxLn pic.twitter.com/8Gb4Rh6KFK — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Luis Enrique fait l'unanimité

« Lors d’un entraînement, il avait amené des grandes bulles transparentes en plastique dans lesquelles tu peux te mettre. On avait fait un match en étant dans ces boules. Tu te rentres dedans avec tes coéquipiers et ça te permet une session originale. Pour moi, il incarne la nouveauté. C’est un très grand entraîneur », lâche-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«C’est un très grand entraîneur»

« C’est un entraîneur très transparent. Il te dit toujours ce qu’il pense, toujours en face, il ne te la fera jamais à l’envers. Les joueurs aiment ça. On n’aime pas se sentir floué. Avec lui, ça n’arrive pas. C’est l’un des plus originaux dans sa manière de travailler », ajoute Jordi Masip.