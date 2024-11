Mbappé : Une terrible erreur commise par le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, pour éviter un départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG avait mis gros sur la table pour le convaincre de prolonger. La démarche du Qatar a alors abouti avec la signature du capitaine de l’équipe de France, mais voilà qu’aux yeux de Leonardo, ex-directeur sportif du club de la capitale, il n’aurait pas fallu offrir ce nouveau contrat à Mbappé. Le PSG aurait-il commis alors une erreur ?

En remplaçant Leonardo par Luis Campos en 2022, le PSG souhaitait avoir un argument de plus avec la présence du Portugais pour faire prolonger Kylian Mbappé. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé avec la signature du Français. Un nouveau contrat avec lequel l’ex-directeur sportif parisien n’était pas en accord. Pour Le Figaro, Leonardo a assuré : « J’ai été contre (la prolongation de contrat), au niveau qui était fait. Toujours. Dès le début. Je pense même qu’il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021, quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui restait qu’un an de contrat ».

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Personne ne doit être au-dessus de tout »

« Concentrer autant d’investissements sur une personne était un peu trop, à mon avis. Ma position était claire sur ce sujet. Personne ne doit être au-dessus de tout. Surtout pas de l’institution et du club. Comment est-ce gérable après ? Si tu perds un joueur, c’est embêtant, mais le club ne va pas mourir. Quelle grande institution s’est effondrée en perdant un joueur ? Aucune. Cela peut mettre du temps, mais tu te relèves toujours », a également ajouté Leonardo à propos de cette prolongation de Kylian Mbappé au PSG en 2022.

Une prolongation de Mbappé qui fait débat

Malgré l’avis de Leonardo, le PSG a donc tout fait pour faire prolonger Kylian Mbappé et est arrivé à ses fins en 2022. Etait-ce alors le bon choix de la part du club de la capitale ? Comme le Brésilien l’a expliqué, aurait-il fallu vendre le Français en 2021 alors que le Real Madrid était déjà très intéressé ? Fallait-il le laisser partir libre à l’été 2022 plutôt que de lui offrir ce nouveau contrat stratosphérique ? Cette prolongation de Mbappé au PSG était-elle finalement justifiée ?

Alors, le PSG a-t-il commis une terrible erreur avec le nouveau contrat de Kylian Mbappé ?