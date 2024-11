Mercato - ASSE : Une grosse erreur à 10M€ est dénoncée

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé lors du dernier jour du mercato estival, Lucas Stassin est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE, qui a dépensé 10M€ pour s’attacher ses services. Alors qu’il n’a toujours pas inscrit le moindre but avec les Verts, l’attaquant âgé de 19 ans est mal utilisé par Olivier Dall’Oglio selon le journaliste Martin Mosnier, qui estime qu’il n’est pas encore prêt à être titulaire en Ligue 1.

À défaut de marquer des buts, Lucas Stassin délivre des passes décisives. L’attaquant âgé de 19 ans a offert sa quatrième passe décisive de la saison le week-end dernier lors de la victoire de l'ASSE face à Strasbourg (2-0). Intéressant dans le jeu, on attend en revanche toujours qu’il débloque son compteur en Ligue 1, lui qui a été recruté contre 10M€ le dernier jour du mercato estival.

« On ne le met pas dans les bonnes conditions »

« Pour moi, il y a un problème avec Stassin. Cela fait partie des dysfonctionnements des Verts : on ne peut pas recruter un joueur comme lui et le titulariser en Ligue 1 », a déclaré le journaliste d’Eurosport Martin Mosnier dans l’émission Sainté Night Club de Peuple Vert. « À mon avis, c'est encore trop léger. À son âge, avec l’expérience qu’il a, il ne peut pas débarquer et être titulaire dans un club de Ligue 1. Entrer en jeu, oui, là, il n’y a pas de problème. Il a des qualités, et je suis d'accord là-dessus ; il a peut-être un bel avenir, et il deviendra peut-être un excellent attaquant de Ligue 1. Mais pour l’instant, on ne le met pas dans les bonnes conditions. Ce n’est pas encore un joueur qui a la carrure pour être titulaire. »

« Stassin ne devrait pas être programmé pour être titulaire à ce stade »

S’il pense qu’il a le potentiel pour, Martin Mosnier estime que c’est encore trop tôt pour titulariser Lucas Stassin : « On le voit dans ses prises de balle, dans son sens du but — il y a du potentiel — mais il souffre physiquement. Il est dans une équipe qu’il connaît peu, dans un championnat qu'il découvre. Ce n’est pas comme ça qu’on fait grandir les jeunes. Cela montre bien que cet effectif est beaucoup trop limité. Encore une fois, Stassin ne devrait pas être programmé pour être titulaire à ce stade ; c’est encore trop tôt. Mais comme nous avons un déficit au poste de numéro neuf — et un peu partout, si on est honnête, vu notre classement et nos performances depuis le début de saison — Stassin est un bon exemple de cette situation. »