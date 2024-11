Kolo Muani : Un ancien de l’OM fait peur au PSG ?

Axel Cornic

La situation de Randal Kolo Muani fait énormément parler en ce moment, puisqu’il ne joue que très peu au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique. Avec le mercato de janvier qui approche à grand pas un possible départ est évoqué, avec la Juventus qui chercherait notamment un buteur pour venir épauler Dusan Vlahovic.

Avec la blessure de Gonçalo Ramos en début de saison, tout le monde s’attendait à ce que Randal Kolo Muani prenne plus d’importance au PSG. Le Français ne semble toutefois pas avoir convaincu Luis Enrique, qui n’a plus fait appel à lui depuis le 6 octobre dernier face à l’OGC Nice (1-1), sauf pour neuf petites minutes lors de la rencontre de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven (1-1).

La Juve pense à Kolo Muani

S’il souhaite à nouveau jouer avec régularité, l’attaquant de 25 ans a tout intérêt à trouver une solution et l’occasion parfaite se présente, avec le mercato de janvier. Voilà plusieurs jours déjà que le nom de l'international français du PSG est lié à plusieurs clubs et c’est notamment le cas de la Juventus, qui souhaiterait recruter un nouveau buteur pour Thiago Motta. Le coach bianconero n’a en effet que Dusan Vlahovic comme option au poste de numéro 9 et cette situation pourrait bien devenir de plus en plus compliquée.

Mais veut attendre Milik

Tout va pourtant dépendre d’Arkadiusz Milik ! Tuttosport explique en effet que la Juventus pourrait décider d’attendre de voir si son joueur peut enfin revenir à un bon niveau dans les prochaines semaines, avant de prendre la moindre décision sur le marché des transferts. L’ancien attaquant de l’OM n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison, puisqu’il doit faire face à des problèmes récurrents au genou. Pour rappel, son dernier match date du 25 mai dernier, avec la victoire en Serie A face à Monza (2-0).