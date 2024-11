Le PSG signe le gros coup de l’été, il jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que discret durant le mercato estival, le PSG a tout de même réalisé quelques jolis coups en recrutant Joao Neves ou encore Willian Pacho, deux joueurs qui se sont très rapidement imposés dans le onze de départ de Luis Enrique. D'ailleurs, l'international équatorien justifie sa signature, et ne manque pas de s'enflammer.

Durant le mercato estival, le PSG ne s'est pas montré particulièrement actif, recrutant seulement quatre joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Un mercato qui se révèle toutefois positif compte tenu du fait que deux des quatre sont des titulaires en puissance. Il s'agit de Joao Neves et de Willian Pacho. Ce dernier, recruté pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, est clairement l'un des gros coups de l'été tant son intégration a été rapide. Avant le choc contre l'Atlético de Madrid, l'international équatorien justifie d'ailleurs son choix de signer au PSG.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Pacho s'enflamme pour son transfert

« Je pense toujours de façon positive afin d'apporter le plus possible à mon équipe. Je sais que si je suis arrivé ici, c'est parce qu'on croyait en moi. Chaque jour, à chaque entraînement, tout ce qu'on me dit m'aide à grandir en tant que joueur et je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Toute cette confiance m'aide beaucoup à grandir », a-t-il confié en conférence de presse, avant d'évoquer les domaines dans lesquels il a progressé.

« Je sais que si je suis arrivé ici, c'est parce qu'on croyait en moi»

« J'ai amélioré les un-contre-un, surtout le fait de jouer proprement, de ne pas faire trop de fautes, de toujours récupérer la balle car évidemment on est plus fort quand on a le ballon. J'ai toujours cette obsession de récupérer un maximum de ballons pour aider l'équipe. J'ai encore une grosse marge de progression et j'essaye bien sûr d'apprendre des grands joueurs avec qui je suis dont évidemment Marquinhos, qui a une grande expérience. J'aimerais aussi être plus offensif, marquer des buts sur les corners et je m'entraîne tous les jours pour cela », ajoute Willian Pacho, rapporté par CulturePSG.