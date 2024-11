Mercato - PSG : Gros coup de froid pour ce transfert inespéré ?

Axel Cornic

Avec seulement trois apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Milan Skriniar n’est clairement pas indispensable au Paris Saint-Germain. Un départ est ainsi évoqué pour le défenseur central de 29 ans, qui pourrait retrouver la Serie A après l’avoir déjà disputée sous les couleurs de la Sampdoria et de l’Inter.

Il semblait déjà être passé au second plan dès l’hiver dernier, mais ça s'est accentué depuis le début de la saison. Milan Skriniar n’est plus qu’un quatrième choix derrière Marquinhos, Lucas Beraldo et Willian Pacho, avec seulement deux petites titularisations en Ligue 1. Un départ du PSG semble donc être la seule solution pour le Slovaque, s’il souhaite jouer plus lors de la deuxième partie de saison.

Skriniar en instance de départ

Un retour en Italie pourrait bien se concrétiser pour le défenseur parisien, qui peut compter sur plusieurs pistes. Les médias transalpins ont notamment évoqué un intérêt de la Juventus, mais également de l’AC Milan et du Napoli, où Skriniar pourrait retrouver son ancien mentor Antonio Conte, qu’il a connu à l’Inter.

Le Napoli a d’autres pistes

D’après les informations de TMW, les Napolitains auraient finalement d’autres plans en tête ! Pour renforcer sa défense lors du mercato de janvier, le Napoli aurait l’intention de miser sur Ko Itakura du Borussia Mönchengladbach plutôt que sur Milan Skriniar. Il faut dire que le Japonais semble être une cible plus abordable, puisqu’il est évalué à 15M€ par le site spécialisé Transfermarkt.