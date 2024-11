Mercato : Pour 50M€, il annonce un joueur «au niveau de Mbappé» au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En un peu plus d'un an, Bradley Barcola a su s'imposer comme un atout majeur du Paris Saint-Germain, justifiant ainsi les 50 millions d'euros investis par le club en 2023. Avec 8 buts et 2 passes décisives en 13 matchs cette saison, l’attaquant de 22 ans est déjà comparé à Kylian Mbappé par Javier Pastore, qui entrevoit un avenir brillant pour l'ancien de l'OL.

En août 2023 , le PSG n’hésitait pas à débourser 50M€ pour mettre la main sur Bradley Barcola. Un investissement payant puisque plus d’un an après, le joueur formé à l’OL est devenu l'arme offensive numéro une de Luis Enrique cette saison, avec 8 buts et 2 passes décisives en 13 apparitions. A 22 ans, Barcola a encore une grande marge de progression, notamment en Ligue des champions où il n’a pas encore trouvé la faille cette saison. Javier Pastore se veut très optimiste.

« Certains joueurs dans 6 mois, 1 an, peuvent en devenir, des étoiles »

Interrogé par Le Parisien, l’ancien numéro 27 du PSG voit un avenir radieux pour Bradley Barcola, capable selon lui de suivre les traces des anciennes stars du club, à commencer par Kylian Mbappé. « Ce qui change par rapport au PSG de ces 5-6 dernières années, ce sont les « étoiles ». Messi, Neymar, Mbappé, Cavani, Ibrahimovic… Il s’agissait de joueurs importants. Aujourd’hui, quand je regarde Paris, je vois une équipe. Il y a un bloc, une équipe, une identité, et les individualités sortiront d’elles-mêmes. Certains joueurs dans 6 mois, 1 an, peuvent en devenir, des étoiles », analyse l’Argentin, ciblant notamment l’ancienne pépite lyonnaise.

« Il peut arriver au niveau de Mbappé »

« Barcola, il me surprend beaucoup. Il a un niveau exceptionnel. Avec l’âge qu’il a, il a pris en main l’équipe, avec Dembélé, chacun sur son côté. Il peut arriver au niveau de Mbappé », affirme Javier Pastore, qui a évolué une année avec Kylian Mbappé.