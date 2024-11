PSG : Le Qatar change de boss, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2022, le PSG décidait de mettre fin au contrat de Leonardo. Désireux de relancer le projet sportif avec des jeunes joueurs, la direction a estimé que le Brésilien n'était plus l'homme de la situation. Les clés ont été remis à Luis Campos, qui avait déjà fait ses preuves à Monaco et à Lille. Ancien du club, Jérome Rothen est revenu sur cette révolution.

Figure du projet QSI à ses débuts, Leonardo restera l’homme qui a permis au PSG de recruter de grosses pointures comme Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic ou encore David Luiz. L’homme qui murmurait aux oreilles des stars, mais très peu auprès des jeunes. Et cela lui a forcément desservi lorsqu’il a fallu repenser le projet parisien. Nasser Al-Khelaïfi voulait mettre fin à l’ère bling-bling, notamment pour des raisons financières comme l’a confié Jérôme Rothen.

Campos débarque, les raisons sont dévoilées

« Le projet n’est pas du tout le même aujourd’hui. Il y avait un investissement coûteux, la masse salariale explosait au PSG de Leonardo. Elle explosait. Elle a été divisée par 3 depuis son départ» a confié l’ancien joueur du PSG. Leonardo n’était donc plus l’homme idoine pour reconstruire le club. Les clés du projet sportif ont été confiées à Luis Campos, qui sait y faire avec les jeunes et qui avait, en plus, été validé par Kylian Mbappé.

« Il fallait faire venir quelqu’un qui excelle avec les jeunes »

L’international français a sans doute participé à l’éviction de Leonardo en 2022. Mais le changement de projet sportif demeure la principale raison de son départ.« Dans ce projet là, il ne pouvait pas rester. C’était un projet fait de jeunes, il fallait baisser la masse salariale parce que le fair-play financier te le demandait et que le président du PSG a aussi des comptes à rendre auprès de l’UEFA. Il fallait baisser la masse salariale et il fallait faire venir quelqu’un qui excelle avec les jeunes » a déclaré Rothen au micro de RMC.