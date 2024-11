Transferts : Le PSG au cœur d’une bataille à 70M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Observateur du marché des attaquants cet été, le PSG aurait notamment lorgné Viktor Gyökeres. Meilleur buteur européen cette saison, l’avant-centre du Sporting CP disposerait d’un bon de sortie à l’issue de cet exercice 2024-2025, et pourrait être vendu contre 70M€. La plupart des grands clubs européens auraient d’ailleurs lancé les grandes manœuvres pour son recrutement. Explication.

Il est assurément la grande sensation de ce début de saison en Europe. A 27 ans, Viktor Gyökeres est l’attaquant le plus prolifique d’Europe avec 23 réalisations à son actif à l’heure où nous écrivons ces lignes. Doté d’une clause libératoire de 100M€, l’avant-centre suédois ne devrait pas faire de vieux os au Sporting CP, alors que cet été déjà, plusieurs cadors européens comme le PSG s’étaient intéressés à son profil.

Mercato - PSG : Son transfert a choqué, il s’en frotte les mains ! https://t.co/WP2QfKbxLn pic.twitter.com/8Gb4Rh6KFK — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le PSG intéressé par Viktor Gyökeres ?

Si le club de la capitale a préféré relancer son duo d’attaquants composé de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, la blessure du Portugais et l’inefficacité du Français pourraient-ils changer la donne ? Possible. Quoi qu’il en soit, la concurrence sera rude pour le PSG dans ce dossier. A en croire les dernières indiscrétions de Sky Germany, la plupart des grands clubs européens sont récemment venus aux renseignements pour Viktor Gyökeres.

Un départ au plus tard l’été prochain pour le Suédois

Le Bayern Munich notamment aurait déjà envisagé la possibilité d’agir dans ce dossier, comme plusieurs clubs de Premier League. Sky Germany révèle également que Gyökeres devrait quitter le championnat portugais au plus tard l’été prochain. Un accord de principe existerait entre le joueur et le Sporting concernant un départ en cas d’offre comprise entre 60M€ et 70M€.