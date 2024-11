Mercato - PSG : Plusieurs échecs sont annoncés !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de quatre joueurs au total : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Si Luis Campos a finalisé ces dossiers, il a tout de même essuyé plusieurs échecs sur le marché, comme l'a révélé Luis Enrique ce vendredi après-midi.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Privé de Kylian Mbappé, le PSG a recruté quatre joueurs au total pour l'oublier, renforçant chacune de ses lignes. Plus précisément, Luis Campos a offert Matvey Safonov (gardien de but), Willian Pacho (défenseur central), Joao Neves (milieu de terrain) et Désiré Doué (ailier gauche) à Luis Enrique.

Plusieurs joueurs ont échappé au PSG l'été dernier

Interrogé sur le mercato estival du PSG, Luis Enrique a totalement validé le travail de Luis Campos. Dans le même temps, le coach parisien a avoué que le conseiller football du club était tout de même passé à côté de certains dossiers.

«Certains voulaient venir, mais le prix était trop élevé»

« Le nouveau buteur que j'ai réclamé ? J'ai dit ça ? J'ai des doutes. Je ne parle jamais de joueurs que je n'ai pas. Non, je n'ai pas de manque de joueurs. Il y a certains joueurs qu'on a tenté, mais qui n'ont pas pu venir. Certains voulaient et pouvaient venir, mais le prix était trop élevé. On ne va pas payer pour ça. Je suis très satisfait du mercato qu'on a réalisé », a révélé Luis Enrique. Pour rappel, le coach du PSG avait évoqué le fait qu'il était à court de numéro 9 dans son équipe après la défaite contre l'Atlético de Madrid ce mercredi soir. « Apporte-le moi si tu l’as. Cet attaquant, d’où je le sors ? C’est la Ligue des Champions. Je suis fidèle à mes idées. Le jour où je me raterai totalement dans le football, je le ferai avec mes idées, pas celle d’un journaliste, d’un autre entraîneur, ou de quelqu’un d’autre », a lâché Luis Enrique en conférence de presse.